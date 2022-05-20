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Песков не подтвердил информацию о переговорах России и Китая по нефти

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Lucy Nicholson/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что Москва и Пекин обсуждают вопросы с закупками нефти. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе брифинга.

Ранее сведения, что якобы у РФ и Китая ведутся переговоры касательно приобретения нефти, появились в издании Bloomberg.

У пресс-секретаря российского главы государства спросили, что он знает о вероятном дисконте и сроках закупок нефти.

«Нет, я не знаю, откуда [агентство] Bloomberg взяло эту информацию», — ответил Песков.

Ранее сообщалось, что Китай незаметно увеличивает закупки российской нефти по выгодным ценам.

При этом в Китае заявили, что не будут отказываться от поставок российского газа. Несмотря на введение против России санкций, в Пекине продолжат покупать у России природный газ и поддерживать регулярные торговые контакты.

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Санкции против России
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