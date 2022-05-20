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РБК: в России выявили новый способ обналичивания денег с помощью туристического кешбэка

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Росфинмониторинг обнаружил новую схему обналичивания денег через карты «Мир» с использованием туристического кешбэка, передает РБК, ссылаясь на два источника в кредитных организациях.

Суть такой незаконной схемы состоит в том, что турфирмы оформляют фиктивные поездки на подставных лиц, чтобы получить возмещение от государства.

Как сообщили изданию в Росфинмониторинге, ее участниками могут быть туристические фирмы и физические лица — клиенты или работники этих компаний, а также лица, связанные с их руководством или собственниками.

Ведомство заявило о наличии четырех этапов данной схемы. Так, физлица открывают карты «Мир» в интересах турфирмы. На них должны поступить деньги для дальнейшей оплаты путевки ради кешбэка. Компания зачисляет их под видом возврата средств за ранее отмененный тур.

На счет клиента приходит от 180 тыс. до 400 тыс. рублей. Затем он в течение одного-двух дней совершает покупки туров по России.

Третий этап схемы проходит независимо от ее участников и банка. Речь идет о зачислении туристического кешбэка на счет физлица. Возмещение выплачивает Национальная система платежных карт (НСПК) за счет бюджетных денег, которые выделил Ростуризмом.

На заключительном этапе клиент банка снимает полученные средства с карты наличными или осуществляет их перевод на счета других физлиц.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что новый этап программы туристического кешбэка в РФ будет запущен 1 октября.

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