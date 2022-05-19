Газету «Ведомости» начали выпускать на белой бумаге вместо лососевой

Ежедневная деловая газета «Ведомости» начиная с 19 мая будет выпускаться на белой бумаге. Об этом сообщил гендиректор издания Михаил Нелюбин, передает ТАСС.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в связи с приостановкой поставок в Россию бумажной продукции европейских производителей, в данном случае — бумаги фирменного лососевого цвета.

19 мая первый выпуск «Ведомостей» на белой бумаге поступил в продажу.

13 мая американская компания Sylvamo Corporation, производящая бумагу, объявила, что продаст свой бизнес в России и прекратит работу в стране.

До этого компанию «Монди Сыктывкарский ЛПК» («Монди СЛПК», входит в состав группы Mondi), которая является одним из крупнейших производителей бумаги в России, решили продать. В пресс-службе добавили, что процесс продажи активов будет сложным, так как политическая и правовая среда постоянно меняются. Поэтому каких-то конкретных сроков по завершению сделки сейчас нет.