Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Хуснуллин заявил, что освобожденные территории Украины перейдут на расчеты... 19:10
Президент Молдавии Санду заявила, что российские военные должны покинуть Приднестровье 19:10
Байден: США будут добиваться одобрения заявок Швеции и Финляндии на членство... 19:08
Форварду «Динамо» Тюкавину поступило серьезное предложение от европейского... 19:04
Росстат: недельная инфляция замедлилась до 0,05% 19:00
Канадские ученые заявили, что лесные пожары повышают риск рака головного мозга и легких 18:57
Небензя: генсек ООН предлагает ввести исключения на ограничения поставок удобрений... 18:53
Apple Watch Series 8 получат новый дизайн 18:49
Самая большая семья Великобритании показала, сколько продуктов покупает на неделю 18:48
«Мираторг» начал производить корма для ценных пород рыб в рамках... 18:45
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Екатеринбурге начнут серийное производство самолетов «Байкал»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

На Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге начнут серийное производство самолетов «Байкал». Об этом сообщила пресс-служба департамента информполитики региона в своем аккаунте в Telegram.

«Уральский завод гражданской авиации в Екатеринбурге станет базовой площадкой по изготовлению самолетов «Байкал». Завершение летно-конструкторских и сертификационных испытаний легкого многоцелевого самолета намечено на 2023 год», — говорится в сообщении ведомства.

Новое воздушное судно с отечественным двигателем «Байкал» станет альтернативой самолетам Ан-2. Коммерческие поставки начнутся в 2023 году.

Ранее Владимир Путин в числе первостепенных задач назвал создание российского двигателя для нового самолета. Президент сказал, что «Байкал» рассчитан для полетов в регионах. Их будут использовать, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

В конце января 2022 года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» совершил первый полет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть