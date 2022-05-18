На Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге начнут серийное производство самолетов «Байкал». Об этом сообщила пресс-служба департамента информполитики региона в своем аккаунте в Telegram.

«Уральский завод гражданской авиации в Екатеринбурге станет базовой площадкой по изготовлению самолетов «Байкал». Завершение летно-конструкторских и сертификационных испытаний легкого многоцелевого самолета намечено на 2023 год», — говорится в сообщении ведомства.

Новое воздушное судно с отечественным двигателем «Байкал» станет альтернативой самолетам Ан-2. Коммерческие поставки начнутся в 2023 году.

Ранее Владимир Путин в числе первостепенных задач назвал создание российского двигателя для нового самолета. Президент сказал, что «Байкал» рассчитан для полетов в регионах. Их будут использовать, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.

В конце января 2022 года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» совершил первый полет.