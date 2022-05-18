Кабмин РФ продлит квотирование экспорта удобрений как минимум до декабря текущего года

Российское правительство продлит квотирование экспорта минеральных удобрений как минимум до декабря 2022 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу вице-премьера Виктории Абрамченко.

По словам вице-премьера, посевная кампания прошлого года была успешно проведена по всей России благодаря выполнению потребностей аграриев в ресурсах, включая льготные меры поддержки и минеральные удобрения.

«Правительство продлит ранее принятые меры по квотированию вывоза минеральных удобрений с июня как минимум до декабря 2022 года», — приводит слова Абрамченко пресс-служба.

Она добавила, что внутренний рынок должен оставаться для производителей приоритетным, чтобы полностью восполнить потребность аграриев и достичь результатов по производству сельхозпродукции.

Абрамченко уточнила, что с 1 июня текущего года по 31 мая 2023 года предстоит закупить свыше 15 млн тонн удобрений, что на 23% больше, чем годом ранее.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что с Москвой обсуждается вопрос поставок российских калийных удобрений и вывоза украинского зерна.