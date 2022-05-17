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Акционерам Twitter порекомендовали принять предложение Маска

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Совет директоров Twitter Inc. единогласно рекомендовал акционерам принять предложение предпринимателя Илона Маска о покупке компании за $44 млрд. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на регулятивные документы, которые опубликовала пресс-служба американской компании.

В документах указано, что компания намерена закрыть сделку по согласованным ранее цене и условиям в кратчайшие сроки. Вопрос продажи поставят на голосование 25 мая на ежегодном собрании акционеров.

The Wall Street Journal пишет, что миллиардер попытается уменьшить сумму предложения. До какой суммы — не сообщается. Маск ранее писал, что сделка не продвинется до тех пор, пока компания не прояснит ситуацию с долей фейковых аккаунтов в соцсети.

Маск утверждает, что главный исполнительный директор Twitter Параг Агравал отказал ему в предоставлении доказательств того, что доля ненастоящих аккаунтов в Twitter не превышает 5%. Маск запрашивал информацию об этом на прошлой неделе. Бизнесмен полагает, что доля спамовых и фейковых аккаунтов соцсети составляет более 20%.

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