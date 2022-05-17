«Газпром» построил более 93% участка газопровода «Сила Сибири» от Ковыкты до Чаянды

Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» завершила строительство участка газопровода «Сила Сибири» от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения более чем на 93%. Сообщение об этом пресс-служба компании опубликовала в своем официальном канале в мессенджере Telegram после встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

«Построено 793 километра — более 93% участка газопровода «Сила Сибири» от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения», — говорится в сообщении холдинга.

Ковыктинское месторождение в Иркутской области вслед за Чаяндинским в Якутии станет источником экспорта газа в КНР по магистрали «Сила Сибири». Старт поставок ковыктинского газа запланирован на конец этого года.

В конце апреля замглавы холдинга «Газпром» Виталий Маркелов заявил, что компания планирует снизить добычу газа на 4%, до 494,4 млрд кубометров в 2022 году. В 2021 году «Газпром» добыл 16,3 млн тонн газового конденсата, 42,9 млн тонн нефти. Российские потребители в 2021 году получили 258,5 млрд кубометров газа.