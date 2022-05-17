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Заполненность газовых хранилищ Европы превысила 40% из-за рекордной закачки

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Bela Szandelszky/AP

Газовые хранилища Европы к середине мая заполнены уже на 40%, что почти на 7 п.п. выше аналогичных показателей 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE)

Европейские ПХГ на 15 мая заполнены уже на 40,06%, что на 3,8 п.п. ниже средних показателей за последние пять лет. Однако этот уровень на 7 п.п. выше данных аналогичной даты прошлого года.

Согласно данным GIE, закачка газа в ПХГ европейских стран ведется рекордными темпами за все время наблюдений. При этом уже закачана половина от намеченных 80%, которые необходимо иметь к 1 октября.

16 мая в Telegram-канале «Газпрома» сообщалось, что для достижения уровней «ковидного периода» Европа должна закачать в свои подземные хранилища газа (ПХГ) не менее 59 млрд кубометров.

В «Газпроме» добавили, что поставки компании на внутренний рынок упали на 3,1% (3,9 млрд кубометров). Однако в первой половине мая они оказались на 6,1% выше показателей аналогичного периода 2021 года.

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