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Stuff: свыше 400 жителей Новой Зеландии потеряли часть пенсии из-за санкций против РФ

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Guo Lei/Global Look Press

Пенсии более 400 человек в Новой Зеландии сократили в связи с антироссийскими санкциями, введенными правительством страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Stuff.

По информации портала, сведения о сокращении выплат предоставлены Министерством социального развития и занятости.

Утверждается, что 420 лиц, получающих пенсию из Пенсионного фонда России, не смогли воспользоваться причитающимися им деньгами из-за антироссийских санкций.

В результате без заключения соглашения о социальном обеспечении с Россией, изменения местного законодательства или отмены санкций, пересмотр которых запланирован на 2025 год, сделать ничего нельзя, пояснили в ведомстве.

В МИД Новой Зеландии отметили, что санкции против России не являются основанием для блокировки счетов новозеландских граждан, которые могут получать пенсию в ПФ РФ.

Ранее Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении восьми российских предприятий и граждан.

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Санкции против России
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