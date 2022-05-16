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Центробанк предложил ввести «период охлаждения» на переводы на счета дропперов

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

ЦБ предложил ввести двухдневный «период охлаждения», когда банки будут обязаны остановить денежные переводы на счета, используемые дропперами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора департамента информационной безопасности Центробанка Вадима Уварова.

«Мы предлагаем внести изменения и обязать банки на два дня приостанавливать переводы на счета, информация о которых содержится в специальной базе Центрального банка», — заявил Уваров.

По его словам, в данной базе есть информация о дропперских счетах, используемых злоумышленниками для вывода и снятия денег.

«Иными словами, мы предлагаем внести некий период охлаждения, который позволит сохранить и не переводить деньги мошенникам», — добавил директор департамента информационной безопасности Банка России.

Сейчас, согласно закону, банковская операция должна быть совершена в течение не дольше чем три рабочих дня, сказал Уваров.

Ранее ЦБ предупредил россиян о мошенниках, утверждающих о дефиците наличных.

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