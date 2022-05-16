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Боррель заявил, что мировая экономика стоит на пороге кризиса из-за ситуации на Украине

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Global Look Press

Мир стоит на пороге глубокого экономического кризиса из-за ситуации на Украине. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает РИА «Новости».

По его словам, в Европе крайне озабочены последствиями, которые могут повлечь за собой украинские события: кризис цен, электроэнергии и продовольствия.

Ранее в Германии предупредили, что без российского газа страна окажется в сильнейшем кризисе.

Сообщалось также, что санкции против РФ стали одной из причин побившей 40-летние рекорды инфляции в Дании.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине. Новости
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