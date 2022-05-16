Военная операция РФ на Украине. День 82-й

9:50

Замглавы МИД России Рябков о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО:

▪️ Ситуация в мире после решения Швеции вступить в НАТО радикально поменяется;

▪️ Ни у кого не должно быть иллюзий, что РФ просто смирится со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО;

▪️ Вступление Финляндии и Швеции в НАТО станет ошибкой с далеко идущими последствиями;

▪️ В какой форме Москва будет обеспечивать свою безопасность в случае вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО, зависит от их дальнейших шагов.