Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Президент РФС Дюков заявил, что организация не рассматривает вариант перехода в Азию 14:09
Автомобили Changan подорожали в РФ минимум на 440 тыс. рублей 14:08
Представитель Лепса заявил, что артист не обращает внимания на критику его поездки... 14:06
Глава МИД Британии заявила, что Лондон не стремится «сменить режим» в РФ... 14:03
Ляйсан Утяшева рассказала, что сын при рождении весил больше 4 килограммов 14:00
Глава МИД ФРГ заявила об угрозе глобального голода на планете из-за кризиса... 13:56
Колосков назвал возможный переход РФС в Азию «гибелью на веки... 13:55
«Большая семерка» готова принять новые санкции против России 13:54
Олимпийский чемпион Тихонов заявил, что Губерниева ненавидит все население России 13:46
На Украине запасов бензина осталось на несколько дней 13:43
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Чувашии в этом году почти в 10 раз увеличат посевные площади хмеля

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Посевные площади хмеля в Чувашии в 2022 году увеличат на 1 тыс. га, почти в 10 раз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение главы республики Олега Николаева.

«На этот год у нас будет почти десятикратное увеличение площадей. Если до сегодняшнего дня под хмель было занято примерно 105 га земли, то в этом году планировалось посадить около одной тысячи га дополнительно», — сказал Николаев.

По словам главы республики, десятикратное увеличение — это не предел. Местные власти планируют увеличить посевные площади, по крайней мере, до 2 тыс. га. «Здесь все зависит от того, насколько включатся в этот процесс предприниматели», — отметил он.

По данным главы Чувашии, в республике производят 90% хмеля от всего объема, создаваемого в стране. Однако от общей массы потребления чувашский хмель занимает всего 2%.

На этой неделе компания «АртакОбувь» в Костромской области заявила, что запускает новые линии производства рабочей обуви в рамках импортозамещения. Производственные мощности позволяют выпускать более 6 тыс. пар в сутки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть