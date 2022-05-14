В Чувашии в этом году почти в 10 раз увеличат посевные площади хмеля

Посевные площади хмеля в Чувашии в 2022 году увеличат на 1 тыс. га, почти в 10 раз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение главы республики Олега Николаева.

«На этот год у нас будет почти десятикратное увеличение площадей. Если до сегодняшнего дня под хмель было занято примерно 105 га земли, то в этом году планировалось посадить около одной тысячи га дополнительно», — сказал Николаев.

По словам главы республики, десятикратное увеличение — это не предел. Местные власти планируют увеличить посевные площади, по крайней мере, до 2 тыс. га. «Здесь все зависит от того, насколько включатся в этот процесс предприниматели», — отметил он.

По данным главы Чувашии, в республике производят 90% хмеля от всего объема, создаваемого в стране. Однако от общей массы потребления чувашский хмель занимает всего 2%.

На этой неделе компания «АртакОбувь» в Костромской области заявила, что запускает новые линии производства рабочей обуви в рамках импортозамещения. Производственные мощности позволяют выпускать более 6 тыс. пар в сутки.