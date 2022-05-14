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В Китае рассказали о серьезном ударе России по доллару

«Хуаньцю шибао»: мир ускоренными темпами вступает в постдолларовую эру

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Эксперт Гао Дэшен в своей статье для китайского издания «Хуаньцю шибао» написал, что контрмеры России, введенные в ответ на санкции стран Запада, нанесли серьезный удар по положению доллара США в международной финансовой системе.

Как считает специалист, решение РФ расширить использование рубля в расчетах с другими государствами стало для Вашингтона опасным шагом.

«Заявление России о погашении внешнего долга в рублях и использовании их в качестве расчетной валюты при экспорте энергоносителей и стратегических ресурсов в «недружественные страны и регионы» пошатнуло монопольное положение доллара в мировой торговой и финансовой системе», — отметил он.

Также Дэшен заявил, теперь «мир ускоренными темпами вступает в постдолларовую эру».

Он добавил, что эффективность принятых Москвой мер доказала несостоятельность санкционной политики Соединенных Штатов и западных стран.

Ранее директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский заявил, что несмотря на риторику о том, что доллару вскоре найдут замену, до настоящей дедолларизации еще очень далеко, однако начало ей уже положено.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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