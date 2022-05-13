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Медведев предрек продовольственный и энергетический кризисы из-за антироссийских санкций

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о последствиях для мира из-за антироссийских санкций.

По его словам, из-за санкций может наступить крупный логистический кризис, также усилятся проблемы с энергоресурсами в тех государствах, которые ввели «стреляющие в собственные ноги» санкции в отношении российского топлива, замедлится развитие цифровой экономики в мире.

Медведев также не исключил наступление полноценного международного продовольственного кризиса с «перспективой голода в отдельных государствах».

«Возможен валютно-финансовый кризис в некоторых странах или сообществах стран, связанный с подрывом устойчивости ряда национальных валют, галопирующей инфляцией и разрушением легальной системы защиты частной собственности», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, зампред Совета Безопасности прогнозирует новые региональные военные конфликты, активизацию террористов и упадок деятельности ряда международных институтов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продолжение санкционной политики Запада приведет к труднообратимым последствиям.

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Санкции против России
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