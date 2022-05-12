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РЖД: техобслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» продолжится после ухода Siemens из РФ

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Холдинг «Российские железные дороги» продолжит техническое обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» после ухода компании Siemens из России, заявили в пресс-службе организации. Соответствующий релиз имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

«Обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» будет продолжено в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга РЖД», — отметили представители компании.

Ранее компания «Сименс мобильность» объявила, что прекратит техническое обслуживание поездов РЖД с 13 мая.

До этого немецкий конгломерат Siemens объявил о своем уходе с российского рынка. В компании отметили, что решение принято из-за ситуации на Украине. Siemens сообщила, что уже приступила к процедуре прекращения всей производственной и операционной деятельности на территории страны.

2 марта Siemens заявила о прекращении поставок и работ по новым проектам в России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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