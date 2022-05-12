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«Газпрому» запретили использовать польский участок газопровода для поставок газа в Европу

В «Газпроме» сообщили о запрете использовать трубопровод «Ямал-Европа» для поставок газа в Европу

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Максим Богодвид/РИА \«Новости\»

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что компании запрещено транспортировать газ через Польшу по трубопроводу «Ямал-Европа». Его сообщение приводится в Telegram-канале компании.

«В соответствии с Указом Президента РФ №252 от 3 мая 2022 года и Постановлением Правительства №851 от 11 мая 2022 года введены санкции в отношении ряда зарубежных компаний. В их числе – компания EuRoPol GAZ, которая является владельцем польского участка газопровода «Ямал – Европа», — говорится в его заявлении.

Как отмечается в Telegram-канале, в результате принятых санкций компании установлен запрет на использование газопровода EuRoPol GAZ для транспортировки российского газа через Польшу.

Там также добавили, что ранее польская сторона неоднократно нарушала права ПАО «Газпром», а 26 апреля внесла компанию в санкционный список, тем самым заблокировав возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ, и получать дивиденды.

Ранее Украина отклонила заявку на прокачку газа из России через газоизмерительную станцию «Сохрановку» на территории страны в Европу.

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