Путин предупредил, что санкционная одержимость Запада приведет к труднообратимым последствиям

Президент России Владимир Путин заявил, что продолжение санкционной политики Запада приведет к труднообратимым последствиям. Об этом он сообщил в ходе совещания с членами правительства по экономическим вопросам, передает РИА «Новости».

«Очевидно, что в силу объективных экономических законов, продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского Союза», — сказал Путин и подчеркнул, что последствия затронут и граждан беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода.

До этого президент рассказал, что антироссийские санкции провоцируют экономический кризис во всем мире. По его словам, из-за своих политических амбиций авторы этих санкций бьют по собственным национальным интересам, экономикам, благополучию своих граждан.

При этом он отметил, что Россия успешно справляется с санкциями, рубль в текущем году демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира, а инфляция замедляется, в то время как в некоторых странах она вплотную приблизилась к 20% годовых.