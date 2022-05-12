Зеленский утвердил решение о национализации «дочек» Сбербанка и ВЭБ.РФ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение о национализации дочерних структур российских Сбербанка и ВЭБ.РФ (государственная корпорация развития России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В законопроекте об утверждении парламентом указа президента Украины говорится о «принудительном изъятии на Украине прав собственности Российской Федерации и ее субъектов».

В решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины отмечается, что национализации подлежат 99,77% акций зарегистрированного на Украине «Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка», который принадлежит ВЭБ.РФ, а также 100% акций «Международного резервного банка», принадлежащего Сбербанку России.

Помимо этого, национализации подлежат их финансовые активы.

Указ украинского президента должен утвердить парламент страны.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство передаст государственному предприятию «Национальный фонд инвестиций Украины» все российские активы, находящиеся на территории страны.