Мишустин сообщил, что на пособия и пенсии выделят около 1,7 трлн рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит порядка 1,7 трлн руб. на пособия и пенсии, передает ТАСС.

По его словам, эти деньги пойдут Пенсионному фонду, Фонду обязательного медицинского страхования и Фонду социального страхования, чтобы было обеспечено бесперебойное предоставление разных выплат.

«Чтобы компенсировать связанные с этим недополученные доходы, мы сегодня выделим почти 1,7 трлн руб. фондам обязательного медицинского, пенсионного и социального страхования, что позволит обеспечить их устойчивость, продолжить бесперебойное предоставление людям пенсий, пособий, оказание бесплатной медицинской помощи», — сказал глава кабмина.

Ранее Мишустин сообщал о пособии для малообеспеченных семей на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Ввести новую выплату поручил президент России Владимир Путин. Также он напомнил, что в стране уже предусмотрены выплаты для семей с невысокими доходами, в которых есть дети в возрасте до семи лет включительно, а также для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от восьми до 16 лет.