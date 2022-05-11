Японская Idemitsu откажется от закупок российской нефти

Вторая по величине нефтеперерабатывающая компания Японии Idemitsu Kosan откажется от закупок российской нефти из-за ситуации вокруг Украины. Об этом пишет NHK со ссылкой на главу корпорации Сюнъити Кито.

«Мы импортировали (российскую нефть) в прошлом, но мы ясно даем понять, что не собираемся импортировать в будущем», — указал японский бизнесмен.

Глава японской корпорации не назвал конкретных сроков отказа от поставок нефти из РФ.

До настоящего времени доля российской нефти в общем объеме закупок Idemitsu Kosan составляла только 4%. Компания занимается поиском альтернативных поставщиков.

В конце апреля американское агентство Bloomberg сообщало, в шестой пакет антироссийских санкций Европейского союза может войти полный запрет на российскую нефть, а также отключение ряда банков России от системы SWIFT. Также под санкции могут попасть предоставление консультативных услуг на покупку недвижимости и другие операции с участием облачных технологий.

Ранее США попросили бразильскую государственную нефтяную компанию Petrobras увеличить добычу нефти, но получили отказ.