Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Süddeutsche Zeitung: в Гамбурге «заморозили» яхту Luna, якобы... 00:17
Защитник «Манчестер Сити» Лапорт пошутил о переходе Холанда... 00:12
СМИ: в Финляндии остановили платежи Faberlic и арестовали имущество Гусева 00:00
Американский журналист сообщил, что ATP планирует не начислять очки... 10.05.2022, 23:49
Участница Pussy Riot Алехина покинула Россию в униформе курьера 10.05.2022, 23:45
Псаки: США считают военную помощь Украине эффективней, чем переговоры... 10.05.2022, 23:44
СМИ: Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО на следующей неделе 10.05.2022, 23:27
Кавазашвили уверен, что некоторые члены УЕФА боятся выразить поддержку россиянам 10.05.2022, 23:23
В Крыму прокомментировали информацию о «взрывах»... 10.05.2022, 23:19
США начинают поставки на Украину второй партии вертолетов Ми-17 10.05.2022, 23:12
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Байден назвал две главные причины инфляции в США

Байден назвал пандемию коронавируса и «действия Путина» ключевыми причинами инфляции в США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Leah Millis/Reuters

Журналист спросил у президента США Джо Байдена, причисляет ли он себя и американскую администрацию к ответственным за повышение цен в стране. Главе государства задали этот вопрос во время его выступления, посвященного мерам по борьбе с инфляцией в Соединенных Штатах Америки. Трансляцию вел телеканал CNBC.

В ходе речи американский лидер заявил, что пандемия коронавируса и «действия» президента России Владимира Путина на Украине являются ключевыми причинами инфляции в США.

Рост инфляции в США произошел после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Джо Байден ввел запрет на импорт российских энергоносителей, в стране резко выросли цены на топливо. Журналисты Fox News, комментируя обвинения, звучащие из Белого дома в адрес России по поводу происходящего в США, заявили, что политика Байдена принесла американцам лишь тяготы, а Соединенные Штаты столкнулись с новыми проблемами с цепочками поставок.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть