Байден назвал две главные причины инфляции в США

Журналист спросил у президента США Джо Байдена, причисляет ли он себя и американскую администрацию к ответственным за повышение цен в стране. Главе государства задали этот вопрос во время его выступления, посвященного мерам по борьбе с инфляцией в Соединенных Штатах Америки. Трансляцию вел телеканал CNBC.

В ходе речи американский лидер заявил, что пандемия коронавируса и «действия» президента России Владимира Путина на Украине являются ключевыми причинами инфляции в США.

Рост инфляции в США произошел после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Джо Байден ввел запрет на импорт российских энергоносителей, в стране резко выросли цены на топливо. Журналисты Fox News, комментируя обвинения, звучащие из Белого дома в адрес России по поводу происходящего в США, заявили, что политика Байдена принесла американцам лишь тяготы, а Соединенные Штаты столкнулись с новыми проблемами с цепочками поставок.

24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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