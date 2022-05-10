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GT: развивающиеся страны должны вместе бороться с последствиями антироссийских санкций

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Обозреватель китайского издания Global Times Ван Цзямей утверждает, что развивающиеся страны должны совместно бороться с последствиями западных санкций в отношении России, наносящих ущерб всей мировой экономике. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее мнению, введение эмбарго на нефть из Российской Федерации со стороны государств Запада может привести к будущей нестабильности в мировой экономике.
«В то время как США и их союзники, похоже, более чем когда-либо полны решимости причинить экономический ущерб России, такие санкции являются обоюдоострым мечом для Запада, поскольку Россия является основным мировым поставщиком энергоносителей», — утверждает Цзямей.

Она отмечает, что неопределенность в поставках нефти из РФ повышает ее стоимость на мировом рынке. В свою очередь, это может усугубить экономику Соединенных Штатов и их союзников.

В этой ситуации обозреватель китайского издания призывает развивающиеся страны рассмотреть способы укрепления своей экономической координации, чтобы противостоять потрясениям, вызванным действиями Запада.

По ее словам, развивающимся государствам следует найти решение путем финансового и торгового сотрудничества, например, странам БРИКС нужно сделать первый шаг, создав собственных механизм финансовой координации.

Ранее Япония ввела экспортные санкции против российских компаний и организаций, связанных, по мнению японской стороны, с оборонным сектором.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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