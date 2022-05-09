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Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
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Мнения
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Политика

Военная операция России на Украине. День 75-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 75-й день

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Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области, апрель 2022 года

Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области, апрель 2022 года

РИА «Новости»
По всей России и в Москве проходят торжества по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Британия обсуждает новый пакет антироссийских санкций. Бригада украинских военных оставила Лисичанск, заявили в ЛНР. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

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