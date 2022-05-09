Военная операция России на Украине. День 75-й

Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области, апрель 2022 года

По всей России и в Москве проходят торжества по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Британия обсуждает новый пакет антироссийских санкций. Бригада украинских военных оставила Лисичанск, заявили в ЛНР. «Газета.Ru» ведет хронику событий.