Военная операция России на Украине. День 75-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 75-й день
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Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области, апрель 2022 годаРИА «Новости»
По всей России и в Москве проходят торжества по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Британия обсуждает новый пакет антироссийских санкций. Бригада украинских военных оставила Лисичанск, заявили в ЛНР. «Газета.Ru» ведет хронику событий.