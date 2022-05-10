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Reuters: ФРГ готовит «кризисный план» на случай внезапного прекращения поставок газа из РФ

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Reuters

Германия готовит «кризисный план» на случай внезапного прекращения поставок газа из Российской Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters, которое ссылается на осведомленные источники.

В публикации отмечается, что подготовку плана возглавляет Министерство экономики ФРГ. В Германии опасаются, что РФ может приостановить поставки газа в одностороннем порядке.

Согласно неназванным должностным лицам, план кризисный предполагает предоставление правительством кредитов и гарантий для дальнейшей поддержки энергетических предприятий и осуществление контроля над критически важными компаниями.

По словам источников, Берлин также может в соответствии с планом приобретать доли в этих фирмах.

Как считают должностные лица, ФРГ приближается к своему пределу санкционных мер против РФ, которые она может ввести, не вызвав при этом экономический спад в стране. Даже те представители правящей коалиции, которые выступают за антироссийские санкции, настороженно относятся к идее введения санкций в отношении топлива.

Ранее стало известно, что Германия и Катар столкнулись с трудностями в переговорах о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) на фоне разногласий по ряду ключевых условий.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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