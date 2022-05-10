Reuters: ФРГ готовит «кризисный план» на случай внезапного прекращения поставок газа из РФ

Германия готовит «кризисный план» на случай внезапного прекращения поставок газа из Российской Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters, которое ссылается на осведомленные источники.

В публикации отмечается, что подготовку плана возглавляет Министерство экономики ФРГ. В Германии опасаются, что РФ может приостановить поставки газа в одностороннем порядке.

Согласно неназванным должностным лицам, план кризисный предполагает предоставление правительством кредитов и гарантий для дальнейшей поддержки энергетических предприятий и осуществление контроля над критически важными компаниями.

По словам источников, Берлин также может в соответствии с планом приобретать доли в этих фирмах.

Как считают должностные лица, ФРГ приближается к своему пределу санкционных мер против РФ, которые она может ввести, не вызвав при этом экономический спад в стране. Даже те представители правящей коалиции, которые выступают за антироссийские санкции, настороженно относятся к идее введения санкций в отношении топлива.

Ранее стало известно, что Германия и Катар столкнулись с трудностями в переговорах о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) на фоне разногласий по ряду ключевых условий.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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