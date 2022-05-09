Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Уфе 40 человек застряли на фуникулере 20:01
Васильев о словах Кристиансена: принятие запрещенных препаратов отражается... 19:59
ООН не смогла подтвердить эвакуацию всех гражданских с «Азовстали» 19:59
Аренда жилья в Крыму подешевела на майских праздниках на 10% 19:49
Минобороны РФ сообщили об уничтожении российскими «Ониксами» 6 вертолетов... 19:46
Цена нефти Brent упала более чем на 5% 19:40
Хавбек «Сочи» Нобоа заявил, что любит Россию и останется в клубе еще на один... 19:37
Какие проблемы у Renault Logan первого поколения 19:33
США приостановили на один год таможенные пошлины на импорт стали с Украины 19:26
Нападающий «ПСЖ» Мбаппе прибыл в Мадрид для возможного подписания... 19:24
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Bloomberg: Калви не было в России к началу спецоперации на Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви находился за пределами России, когда началась спецоперация, он не планирует возвращаться в страну, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщают источники агентства, инвесторы, с которыми работал фонд, не уверены, что смогут вернуть свои деньги. Россия запретила нерезидентам продавать российские активы после введения санкций, напоминает Bloomberg.

Предпринимателя Майкла Калви задержали 15 февраля 2019 года по подозрению в растрате средств банка «Восточный» в размере 2,5 млрд руб. По версии следствия, он ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций International Financial Technology Group: они были оценены в 3 млрд руб. при реальной стоимости 600 тыс. руб.

11 апреля 2019 года Калви отправили под домашний арест. Позже Верховный суд России освободил предпринимателя и еще шестерых фигурантов дела из-под ареста, наложив на них ряд ограничений. 19 июля 2021 года инвестор выступил в суде. По словам Калви, он и его коллеги «действовали исключительно в рамках закона и исключительно в интересах банка и его вкладчиков».

6 августа суд приговорил Калви к 5,5 годам условно. Он заявил, что считает приговор нечестным. Калви также отмечал, что еще оптимистично смотрит на инвестиции в российскую экономику.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть