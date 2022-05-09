Bloomberg: Калви не было в России к началу спецоперации на Украине

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви находился за пределами России, когда началась спецоперация, он не планирует возвращаться в страну, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщают источники агентства, инвесторы, с которыми работал фонд, не уверены, что смогут вернуть свои деньги. Россия запретила нерезидентам продавать российские активы после введения санкций, напоминает Bloomberg.

Предпринимателя Майкла Калви задержали 15 февраля 2019 года по подозрению в растрате средств банка «Восточный» в размере 2,5 млрд руб. По версии следствия, он ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций International Financial Technology Group: они были оценены в 3 млрд руб. при реальной стоимости 600 тыс. руб.

11 апреля 2019 года Калви отправили под домашний арест. Позже Верховный суд России освободил предпринимателя и еще шестерых фигурантов дела из-под ареста, наложив на них ряд ограничений. 19 июля 2021 года инвестор выступил в суде. По словам Калви, он и его коллеги «действовали исключительно в рамках закона и исключительно в интересах банка и его вкладчиков».

6 августа суд приговорил Калви к 5,5 годам условно. Он заявил, что считает приговор нечестным. Калви также отмечал, что еще оптимистично смотрит на инвестиции в российскую экономику.