Welt: Греция помогает России обойти «нефтяные» санкции Евросоюза

Обозреватель Die Welt Даниэль Ветцель утверждает, что танкеры с российской нефтью продолжают заходить в европейские порты, несмотря на введенный Евросоюзом запрет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Ветцеля, «нефтяные сделки российских энергетических транснациональных корпораций «Роснефть» и «Лукойл» продолжают совершенно беспрепятственно оформляться через европейские порты».

Обозреватель отметил, что Греция, обладающая крупнейшим танкерным флотом в мире, помогает Российской Федерации обходить санкционные меры Евросоюза, запрещающие почти трем тысячам российских судов заходить в европейские порты.

Ветцель подчеркивает, что греческие судовладельцы продолжают расширять бизнес с Россией, в отличие от других европейских государств и США.

Ранее стало известно, что постпреды Евросоюза в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против Российской Федерации, в частности, из-за Венгрии, обсуждение продолжится в ближайшие дни.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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