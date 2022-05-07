Генпрокуратура Украины арестовала счета компании «Росатом Восточная Европа»

Генпрокуратура Украины заявила об аресте счетов »Росатом Восточная Европа». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«По данным следствия, в городе Киеве осуществляет свою деятельность ООО «Росатом Восточная Европа», конечным бенефициарным владельцем которой является государственная структура, подконтрольная правительству РФ», — говорится в публикации.

После ареста денежных счетов компании, размещенные на них $99 тыс. были переданы в управление Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Накануне Генпрокуратура Украины заявила об аресте 33 тыс. тонн минеральных удобрений, принадлежащих российским и белорусским предприятиям. По данным ведомства, удобрения были ввезены в страну «в нарушение таможенного законодательства». Ориентировочная стоимость груза — $22 млн. Имущество было арестовано в рамках уголовного расследования по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Также сообщалось, что на Украине арестовали активы российского бизнесмена Михаила Фридмана в размере около $15,5 млн.