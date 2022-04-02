Ростуризм сообщил о досрочном завершении этапа продаж туров с кешбэком

Продажи туров по России с кешбэком в рамках текущего этапа завершатся в ночь с 8 на 9 апреля, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главу Ростуризма Зарину Догузову. Уточняется, что изменения произошли из-за высокого спроса.

Данный этап программы стартовал 15 марта и распространялся на поездки с 15 марта до 1 июля. Изначально завершение программы планировалось на 1 мая.

«Текущее дополнительное окно продаж было запущено как антикризисная мера и стало возможным благодаря решению правительства. После внутреннего перераспределения Ростуризмом на кешбэк были направлены дополнительные средства на поддержку доступных путешествий по стране весной и в начале лета», — сказала Догузовой.

Она добавила, что данная мера поддержала бизнес и занятость в отрасли в текущих непростых условиях. По словам Догузовой, дополнительные средства скоро будут выработаны, поэтому окно продаж завершится раньше.

Говоря о следующем окне продаж, глава Ростуризма сказала про осенне-зимней период, но подробности и даты будут объявлены дополнительно.

Ранее сообщалось что российские туроператоры прогнозируют рост цен на отечественный отдых летом 2022 года на 10-30%.