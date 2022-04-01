Эксперт объяснил, чем грозит отказ от российской схемы по оплате газа

Отказ от соблюдения нового порядка расчетов за российский газ может привести к тому, что в Европе начнутся внутренние проблемы. Об этом в беседе с RT заявил эксперт по геополитическим вопросам Пьер-Эммануэль Томанн.

«Нам, возможно, придется сократить подачу [газа] для промышленности и населения. Это, конечно, приведет к росту цен, а также создаст сложности как для промышленности, так и для отдельных граждан. В итоге политикам станет непросто реагировать, а люди будут этим недовольны», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что такой сценарий может развиться в Евросоюзе в случае, если новые правила Москвы не будут соблюдаться и Россия полностью перекроет газопровод. По словам Томанна, попытки найти выход из этой ситуации скорее всего приведут страны Европы к необходимости прибегнуть к диверсификации, задействовав более дорогие источники газа.

31 марта стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), который обязывает такие государства платить за энергоресурсы в рублях.

При этом страны Большой семерки (G7) приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки газа РФ. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии. Позднее к этому решению присоединился и Евросоюз.