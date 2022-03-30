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ФАС проверят пять крупнейших дистрибьюторов сахара из-за резкого роста цен

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба организовала поверки в отношении пяти крупнейших дистрибьюторов сахара — ООО «Скайфуд», ООО «ТД «Невская Бакалея», ООО «Дары полей», ООО «Пангея», ООО «Сударушка».

Мероприятия проходят в связи с резким повышением цен на сахар и сокращением продуктов в торговых сетях.

«В рамках проводимых мероприятий ФАС России произведет оценку ценообразования сахара данными организациями, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен и сокращения товара на рынке. Кроме того, антимонопольный орган проведет анализ цепочки продаж сахара от производителя до розничной торговли», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Ранее ФАС заявила, что крупнейший производитель сахара в России — компания «Продимекс» во время последнего ажиотажа пыталась спровоцировать скачок цен на сахар в магазинах. Для этого «Продимекс» незаконно координировал работу торговых сетей.

По факту произошедшего против производителя было возбуждено дело по признаку нарушения антимонопольного законодательства по ч. 5 ст. 11 Закона о защите конкуренции.

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