Подруга Товстик заявила, что она защищала насильника-массажиста

Триатлонистка Мария Эстер-Трубицына заявила, что Елена Товстик покрывала массажиста, который пытался ее изнасиловать. Об этом она рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам спортсменки, она пришла на сеанс массажа к специалисту, которого посоветовала Елена. Однако мужчина начал приставать к ней и пытался принудить к близости.

«Я прекратила общение с ней, потому что она отправила меня к массажисту, который пытался меня изнасиловать. Слава Богу, он очнулся и остановился. Потом его все равно посадили, но не благодаря мне. Потому что Лена, когда узнала, что произошло, чуть ли не слезно просила меня замять это дело и не обращаться в полицию», — объяснила Эстер-Трубицына.

Триатлонистка рассказала, что через два года другая женщина из ее окружения также подверглась домогательствам того же массажиста. По словам Эстер-Трубицыной, Товстик отказалась обсуждать эту ситуацию.

У Романа Товстика шестеро детей. Бизнесмен недавно официально расторг брак с женой Еленой и начал жить с Полиной Дибровой. Модель отмечала, что они дали с возлюбленным друг другу обещание — с честью пройти развод и только после этого построить совместную жизнь.

