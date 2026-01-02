Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Подруга Товстик заявила, что она защищала насильника-массажиста

Спортсменка Эстер-Трубицына заявила, что ее чуть не изнасиловал массажист
she_isthewinner/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Триатлонистка Мария Эстер-Трубицына заявила, что Елена Товстик покрывала массажиста, который пытался ее изнасиловать. Об этом она рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам спортсменки, она пришла на сеанс массажа к специалисту, которого посоветовала Елена. Однако мужчина начал приставать к ней и пытался принудить к близости.

«Я прекратила общение с ней, потому что она отправила меня к массажисту, который пытался меня изнасиловать. Слава Богу, он очнулся и остановился. Потом его все равно посадили, но не благодаря мне. Потому что Лена, когда узнала, что произошло, чуть ли не слезно просила меня замять это дело и не обращаться в полицию», — объяснила Эстер-Трубицына.

Триатлонистка рассказала, что через два года другая женщина из ее окружения также подверглась домогательствам того же массажиста. По словам Эстер-Трубицыной, Товстик отказалась обсуждать эту ситуацию.

У Романа Товстика шестеро детей. Бизнесмен недавно официально расторг брак с женой Еленой и начал жить с Полиной Дибровой. Модель отмечала, что они дали с возлюбленным друг другу обещание — с честью пройти развод и только после этого построить совместную жизнь.

Ранее актера Уилла Смита обвинили в домогательствах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27547729_rnd_7",
    "video_id": "record::c7f9a601-1912-4aba-8557-9bc3ee5f91e0"
}
 
Теперь вы знаете
На кого стоит переучиться уже сейчас: сварщики, швеи и еще 7 профессий, востребованных в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+