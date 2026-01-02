В России назвали сферу с зарплатой более 400 тысяч рублей

РИА: только одна сфера в РФ предлагает среднюю зарплату больше 400 тысяч рублей

В России только сфера перестрахования предлагает среднюю зарплату в 400 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики за октябрь 2025 года.

Отмечается, что средние доходы в перестраховании составили 439,6 тысячи рублей.

В пятерку с наиболее высокими средними зарплатами также вошли сотрудники холдинг-компаний (322,4 тысячи рублей), управляющие фондов (257,8 тысячи рублей), работники частных пенсионных фондов (256 тысяч рублей) и рыболовы (251,9 тысячи рублей).

В топ десять также вошли издатели программного обеспечения (ПО), которые в среднем получали в месяц 244 тысячи рублей, а также создатели ПО с 223,5 тысячи рублей. Также эксперты по добыче газа зарабатывали 223,1 тысячи рублей. В пассажирских воздушных перевозках можно было в среднем за месяц получить 221 тысячу, а в некоторых финансовых посреднических фирмах — 213,9 тысячи рублей.

Среднемесячная заработная плата работников организаций определяется до вычета государственных налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.

