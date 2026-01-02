Сайт со списками жертв удара ВСУ по Хорлам разблокировали

Подвергшийся хакерской атаке сайт со списками погибших от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе в Хорлах Херсонской области разблокирован. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что страница со списком погибших стала вновь доступна к 10:35 мск 2 января.

1 января был опубликован список с именами первых семи погибших при ударе дронов по кафе и гостинице в Хорлах. Позднее глава региона Владимир Сальдо сообщил, что хакеры взломали сайт администрации и правительства Херсонской области, где были размещены списки жертв атаки ВСУ.

В результате ночного удара в новогоднюю ночь беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области на побережье Черного моря погибли 24 человека, в том числе ребенок, пострадали более 50. Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру, многие люди сгорели заживо. Сальдо назвал произошедшее «целенаправленным ударом беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год». Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а СК возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее глава Херсонской области назвал предполагаемых исполнителей теракта в Хорлах.