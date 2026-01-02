Размер шрифта
Полиция задержала водителя «Газели», устроившего дрифт на привокзальной площади в Пушкине

В Петербурге задержали водителя «Газели» за дрифт вокруг новогодней елки 
Сотрудники полиции задержали молодого человека, который устроил дрифт на «Газели» на привокзальной площади в Пушкине. Об этом сообщает Госавтоинспекция СПб и ЛО.

«Сотрудники Госавтоинспекции оперативно отреагировали на публикацию. Всего за несколько часов им удалось разыскать и задержать нарушителя, которым оказался 19-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Транспортное средство поместили на специализированную стоянку для проведения дальнейшей экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.267.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»).

Инцидент произошел вечером 30 декабря 2025 года. Судя по видео, водитель пустил грузовик в управляемый занос вокруг новогодней елки, которая установлена у входа в железнодорожный вокзал города Пушкин.

О том, сколько времени продолжался дрифт на «Газели», не сообщается.

До этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в столице водитель BMW золотистого цвета устроил дрифт на мосту, закрытом для движения автомобилей.

Водитель дрифтовал на протяжении нескольких часов после полуночи. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что автомобиль в заносе ездит кругами на проезжей части дороги, слышен громкий рев мотора.

Ранее полиция пресекла дрифт-шоу в Петербурге.
 
