«Разрешены наркотики, много неадекватных»: российская фигуристка о Германии

Российская фигуристка Алина Горбачева в своем Telegram-канале заявила, что в Германии намного страшнее жить, чем в Москве.

«Мы выходили из метро — нам навстречу шла какая-то толпа турков пьяных. Мы так сильно испугались! Побежали обратно, доехали до вокзала и вызвали такси. <...> Еще в Германии разрешены наркотики, и здесь так много неадекватных людей. Очень стремно», — поделилась фигуристка.

Спортсменка прилетела в Германию для проведения операции на колене. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за травмы.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

