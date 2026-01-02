В Польше не верят в скорое завершение конфликта на Украине

Rzeczpospolita: 59% поляков не верят в окончание конфликта на Украине в 2026 году

59% поляков убеждены, что конфликт на Украине не завершится в 2026 году. Об этом свидетельствует опрос, проведенный IBRiS по заказу Rzeczpospolita.

Издание пишет, что только 21,6% респондентов рассчитывают, что кризис закончится в 2026 году, а 18,9% не имеют мнения по этому поводу.

Среди тех, кто уверен в нескором завершении боевых действий, преобладают сторонники правящей партии – среди них такого мнения придерживаются 64%. Среди сторонников оппозиции 59% считают, что в 2026 году ждать окончания конфликта не стоит. Той же позиции придерживаются мужчины (62%), представители поколения Z (84%) и люди в возрасте 40 лет (78%), пишет издание.

1 января РИА Новости со ссылкой на доклад Института мировой экономики и международных отношений РАН сообщило, что наступивший 2026 год может оказаться переломным в урегулировании украинского кризиса.

Также в декабре 2025 года обозреватель европейского издания Politico Джейми Деттмер писал, что конфликт на Украине может завершиться в 2026 году на условиях, которые «крайне невыгодны» Киеву.

