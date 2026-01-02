Стала известна дата выхода нового альбома BTS

Музыкальный коллектив BTS выпустит новый альбом спустя четыре года после перерыва. Об этом сообщило агентство BigHit Music.

Полноформатный альбом выйдет 20 марта 2026 года. Изначально информация о релизе появилась в южнокорейских изданиях, после чего в агентстве подтвердили информацию.

Последний альбом-антология BTS «Proof» вышел в 2022 году. После этого участники взяли перерыв, чтобы сосредоточиться на сольных проектах, а также отбыть службу в армии.

О том, что коллектив выпустит новый релиз, стало известно в октябре 2025 года. Тогда отмечалось, что что окончательные детали и масштаб тура пока находятся в стадии обсуждения и не подтверждены официально. Также инсайдеры сообщаюли, что в течение последних месяцев BTS активно работали над новым альбомом.

BTS (в переводе — «Пуленепробиваемые бойскауты») — легендарный южнокорейский бойз-бэнд, который дебютировал в 2013 году под руководством Big Hit Entertainment. Фанаты группы, известные как ARMY, составляют один из крупнейших фэндомов в мире.

