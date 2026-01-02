Размер шрифта
Стала известна дата выхода нового альбома BTS

Группа BTS выпустит новый альбом 20 марта
Evan Vucci/AP

Музыкальный коллектив BTS выпустит новый альбом спустя четыре года после перерыва. Об этом сообщило агентство BigHit Music.

Полноформатный альбом выйдет 20 марта 2026 года. Изначально информация о релизе появилась в южнокорейских изданиях, после чего в агентстве подтвердили информацию.

Последний альбом-антология BTS «Proof» вышел в 2022 году. После этого участники взяли перерыв, чтобы сосредоточиться на сольных проектах, а также отбыть службу в армии.

О том, что коллектив выпустит новый релиз, стало известно в октябре 2025 года. Тогда отмечалось, что что окончательные детали и масштаб тура пока находятся в стадии обсуждения и не подтверждены официально. Также инсайдеры сообщаюли, что в течение последних месяцев BTS активно работали над новым альбомом.

BTS (в переводе — «Пуленепробиваемые бойскауты») — легендарный южнокорейский бойз-бэнд, который дебютировал в 2013 году под руководством Big Hit Entertainment. Фанаты группы, известные как ARMY, составляют один из крупнейших фэндомов в мире.

Ранее сценарист Гая Ричи похвалил Безрукова и «вдохновился» Бекмамбетовым.

