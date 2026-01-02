Почему после нового года может быть запор, рассказал врач

Нехватка клетчатки и обезвоживание из-за алкоголя могут спровоцировать запор, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Есть несколько главных причин запора, которые не связаны с болезнями. Первое: недостаточное потребление клетчатки — менее 25 г в день у женщин и 38 г у мужчин. Современный рацион с преобладанием переработанных продуктов и низким содержанием овощей, фруктов, цельнозерновых — главный провокатор. Второе: недостаточное потребление жидкости — даже легкое обезвоживание снижает объем каловых масс и замедляет их продвижение», — отметил Белоусов.

Кроме того, большое употребление алкоголя в новогоднюю ночь тоже может привести к развитию запора. Во-первых, алкоголь — диуретик и вызывает обезвоживание. Организм забирает воду из кишечника для детоксикации, каловые массы становятся сухими и твердыми. Во-вторых, он угнетает моторику кишечника и нарушает полезную микрофлору.

«Запор — это не диагноз, а симптом. При отсутствии органической патологии (опухоли, стриктуры, гипотиреоз, нейрогенные нарушения) запор чаще всего имеет функциональную природу. Кроме вышеописанных причин, его может вызвать нарушение режима дня и стресс: дисрегуляция циркадных ритмов и активация симпатической нервной системы подавляют парасимпатическую («отдых-пищеварение»), что замедляет моторику кишечника», – заключил доктор.

При длительных или повторяющихся эпизодах запора — обязательно обращайтесь к врачу-гастроэнтерологу. При любой острой, нестерпимой боли, многократной рвоте, крови в рвоте или стуле, желтухе — немедленно вызывайте скорую помощь. Не стоит ждать.

