Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Почему после нового года может быть запор, рассказал врач

Врач Белоусов: запор после застолья провоцируют обезвоживание и нехватка клетчатки
Chay_Tee/Shutterstock/FOTODOM

Нехватка клетчатки и обезвоживание из-за алкоголя могут спровоцировать запор, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Есть несколько главных причин запора, которые не связаны с болезнями. Первое: недостаточное потребление клетчатки — менее 25 г в день у женщин и 38 г у мужчин. Современный рацион с преобладанием переработанных продуктов и низким содержанием овощей, фруктов, цельнозерновых — главный провокатор. Второе: недостаточное потребление жидкости — даже легкое обезвоживание снижает объем каловых масс и замедляет их продвижение», — отметил Белоусов.

Кроме того, большое употребление алкоголя в новогоднюю ночь тоже может привести к развитию запора. Во-первых, алкоголь — диуретик и вызывает обезвоживание. Организм забирает воду из кишечника для детоксикации, каловые массы становятся сухими и твердыми. Во-вторых, он угнетает моторику кишечника и нарушает полезную микрофлору.

«Запор — это не диагноз, а симптом. При отсутствии органической патологии (опухоли, стриктуры, гипотиреоз, нейрогенные нарушения) запор чаще всего имеет функциональную природу. Кроме вышеописанных причин, его может вызвать нарушение режима дня и стресс: дисрегуляция циркадных ритмов и активация симпатической нервной системы подавляют парасимпатическую («отдых-пищеварение»), что замедляет моторику кишечника», – заключил доктор.

При длительных или повторяющихся эпизодах запора — обязательно обращайтесь к врачу-гастроэнтерологу. При любой острой, нестерпимой боли, многократной рвоте, крови в рвоте или стуле, желтухе — немедленно вызывайте скорую помощь. Не стоит ждать.

Ранее россиян предупредили об опасных способах борьбы с алкогольным отравлением.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27534403_rnd_4",
    "video_id": "record::8e2ffc6a-ea91-45ce-97cc-8a6c43d23dbd"
}
 
Теперь вы знаете
На кого стоит переучиться уже сейчас: сварщики, швеи и еще 7 профессий, востребованных в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+