Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

В городе Харькове произошли взрывы. Об этом пишет украинский Telegram-канал «Страна.ua».

При это источник не уточняет, где они произошли.

1 января глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что в пригороде произошли взрывы, их было слышно в городе. По информации властей, было повреждено два хозяйственных сооружения.

Местные паблики писали, что жители слышали три взрыва. Глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов, по центру города ударили авиабомбами КАБ-500.

В декабре Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки «Север» российских Вооруженных сил взяли под контроль населенный пункт Лиман в Харьковской области.

По данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на 31 декабря, российская армия взяла под контроль около 950 кв. км территории Харьковской и Сумской областей и 32 населенных пункта, в том числе 14 в Харьковской области, самым крупным из них является город Волчанск.

Ранее ВС РФ взяли под контроль город Купянск Харьковской области.