В МИД КНР опровергли слухи о рекомендации нефтегазовым компаниям свернуть проекты в России

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его ведомство не давало китайским нефтегазовым компаниям рекомендацию свернуть проекты в России, сообщает ТАСС.

«Мне неизвестно об упомянутой вами ситуации. Намерен подчеркнуть, что Китай и Россия всегда вели обычное торгово-экономическое сотрудничество на базе принципов взаимоуважения, равноправия и взаимной выгоды», — заявил Ван И.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Китай приостановил закупку нефти из России.

Речь идет о проблемах, связанных с отказом ряда банков открывать аккредитивы покупателям российской нефти.

В начале февраля «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти для переработки на НПЗ Китая. Поставки нефти в Китай будут проходить через Казахстан в течение 10 лет. Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах.