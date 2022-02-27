Запад заморозит весь валютный резерв Центробанка России

Вашингтон и его союзники намерены распространить антироссийские санкции на весь валютный резервов Центрального банка России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя американских властей.

Чиновник отметил, что после заморозки резерва Центробанк не сможет поддерживать рубль.

«Сейчас все 630 млрд долларов валютных резервов РФ теоретически могут быть использованы для их продажи и покупки рублей. Это компенсировало бы какую-то часть наших санкций. <…> Такая мера, помимо прочего, не позволяет России совершать операции с западными банками, <…> что ей необходимо для проведения валютных интервенций. Ей необходимо покупать рубли <…> для поддержки своей валюты», — объяснил он.

По его словам, когда Россия лишится возможности поддерживать рубль национальная валюта отправится в «свободное падение».

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель планирует «парализовать» активы российского ЦБ.

Это и другие ограничения вводятся в качестве ответной меры на специальную операцию Вооруженных сил России, которая идет на Украине. О начале военных действия объявил 24 февраля президент страны Владимир Путин.