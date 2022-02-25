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Мантуров: РФ намного лучше подготовлена к санкциям, чем в 2014 году

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Россия в текущий момент подготовлена к санкциям намного лучше, чем в 2014 году. Об этом он сообщил во время совещания с членами кабмина, видеозапись которого на YouTube-канале «Россия 24».

Министр также подчеркнул, что в целом Россия видит готовность ведущих партнеров страны на продолжение сотрудничества. Это, по словам Мантурова, «точно не будет фронтальный отказ от взаимодействия».

Глава ведомства отметил, что ежедневно Минпромторг мониторит наличие товаров, цены и спрос в 50 основных федеральных и региональных торговых сетях.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась об отключении России от международной платежной системы SWIFT в ответ на военную операцию на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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