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Мишустин: у попавших под санкции банков есть запас прочности, но помощь будет оказана

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство и ЦБ находятся во взаимодействии и будут оказывать поддержку кредитным организациям, попавшим под санкции. Об этом он сообщил на совещании с членами кабмина, видеозапись которого опубликована на YouTube-канале «Россия 24».

«Правительство и Банк России находятся в тесном взаимодействии и будут оказывать необходимую поддержку в том числе кредитным организациям, которые попали под санкции. У банков высокий запас прочности, они продолжают работу по кредитованию проектов», — заявил Мишустин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал антироссийские санкции Запада из-за военной операции на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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