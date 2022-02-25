Мишустин: у попавших под санкции банков есть запас прочности, но помощь будет оказана

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство и ЦБ находятся во взаимодействии и будут оказывать поддержку кредитным организациям, попавшим под санкции. Об этом он сообщил на совещании с членами кабмина, видеозапись которого опубликована на YouTube-канале «Россия 24».

«Правительство и Банк России находятся в тесном взаимодействии и будут оказывать необходимую поддержку в том числе кредитным организациям, которые попали под санкции. У банков высокий запас прочности, они продолжают работу по кредитованию проектов», — заявил Мишустин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал антироссийские санкции Запада из-за военной операции на Украине.

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Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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