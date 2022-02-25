Япония по просьбе США исключила энергетику из санкций против России

Энергетический сектор было решено исключить из списка санкций в отношении России по согласованию с США и другими государствами. Об этом в ходе специальной пресс-конференции по итогам заседания Совета национальной безопасности заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает ТАСС.

Комментарий японского премьера прозвучал после вопроса журналиста, который поинтересовался, будут ли вводиться меры против японского участия в газовых проектах на Сахалине.

«Хочу отметить, что сфера энергетики исключена из круга санкций в результате согласования позиций с США и другими странами», — сказал Кисида.

Премьер-министр Японии подчеркнул, что в зависимости от развития ситуации Япония рассмотрит новые меры для «разрешения сложившейся обстановки».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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