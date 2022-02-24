CNN: Евросоюз может отключить Россию от SWIFT, но пока страны разделились во мнении

Телекомпания CNN утверждает, что страны Евсросоюза обсуждают возможность отключения России от SWIFT из-за ситуации на Украине.

«Однако страны ЕС разделились во мнении, идти на этот шаг или нет. Высокопоставленные источники в ЕС сообщили CNN, что в государствах-членах существует разрыв между такими странами, как Польша, Эстония, Латвия и Литва, которые хотят, чтобы SWIFT был частью пакета санкций, о котором будет объявлено позже в течение дня, и такими странами, как Германия, Италия, Венгрия. и Кипр, которые имеют более тесные экономические связи с Россией и не хотят, чтобы SWIFT попал под эти санкции», — говорится в сообщении.

Высокопоставленный дипломат заявил телеканалу, считает, что экономические интересы все же победят в споре, и Брюссель не отключит Россию от SWIFT.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал ввести санкции против России и отключить ее от международной платежной системы SWIFT.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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