В Германии попросили Россию провести переговоры с Украиной

Немецкий бизнес призывает остановить операцию на Украине, проводимую Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Восточного комитета экономики Германии Оливера Хермеса.

«Мы призываем президента [России Владимира] Путина немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. В этой войне будут только проигравшие», — подчеркнул Хермес.

По его словам, организация поддерживает все решения и меры федерального правительства Германии.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия предложит новый пакет санкций против России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.