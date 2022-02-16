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Россия планирует перейти на отечественный аналог в случае отключения страны от SWIFT

Глава Минфина Силуанов: РФ в случае отключения от SWIFT сможет перейти на российский аналог

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Россия в случае ее отключения от SWIFT может перейти на отечественный аналог или другие системы передачи информации. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА «Новости».

По его словам, в последнее время страны Запада начали понимать, что в случае отключения России от международной системы пострадает не только РФ, но и они сами.

«Если они хотят помучиться, чтобы мы вместе помучились, то тогда это оправдано. Я читал информацию, что вопрос SWIFT откладывается, хотя ничего нет невозможного. Их решения, мы видим, пересматриваются достаточно часто», — сказал глава Минфина РФ.

SWIFT является международной системой обмена транзакциями и используется тысячами банков по всему миру, включая Россию. Угроза отключения российских банков от SWIFT периодически обсуждается с 2014 года в связи с присоединением Крыма, и это одна из наиболее серьезных санкционных угроз, считают за рубежом. Несмотря на это, в самой компании констатируют, что отключение России «никому не выгодно» и несет опасности для зарубежных партнеров, потому делать это не имеет никакого смысла.

Тем не менее в 2014-м Банк России создал аналог SWIFT как ответ на потенциальную угрозу отключения — Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации президента Франции сообщало, что западные страны обсуждают санкции, направленные на ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT.

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Санкции против России
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