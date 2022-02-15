Турчак назвал число заявок на бесплатное подключение к газу

На бесплатное подключение домовладений к газу от граждан поступило около 652 тысяч заявок. Об этом на заседании федерального штаба по газификации заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«На сегодняшний день гражданами подано 652 тысячи заявок, прирост за последний месяц составил примерно 100 тысяч. Полмиллиона заявок принято», — отметил Турчак.

По его словам, более 220 тыс. договоров на подключение уже заключено. При этом до границы участка газ подведен примерно у 100 тыс. домовладений. Причем средний тариф на прокладку трубы по участку составляет около 43 тыс. рублей, а стоимость оборудования в среднем 59 тыс. рублей.

Он также добавил, что в ближайшее время еще 13 регионов примут решение о поддержке ряда категорий граждан при социальной газификации.

В июне 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале госуслуг и через отделения МФЦ, и сайты операторов газификации.

В конце октября замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил, что число заявок на бесплатное подключение домовладений к газу по программе догазификации достигло почти 400 тысяч. По его словам, всего в рамках догазификации природный газ смогут подключить до 3 млн домовладений в России.