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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Reuters: Всемирный банк эвакуирует сотрудников с Украины

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Всемирный банк на время вывозит сотрудников с Украины, опасаясь за их безопасность на фоне сообщений о гипотетической российской агрессии. Об этом сообщает агентство Reuters, в распоряжении которого оказалась служебная записка банка.

«Главным приоритетом Всемирного банка является обеспечение безопасности наших сотрудников и их семей. В соответствии с нашей политикой эвакуации осуществляется временное переселение сотрудников и принимаются усиленные меры безопасности», — говорится в ней.

В документе также отмечается, что банк внимательно следит за развитием ситуации на Украине и работу в стране не прекращает.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о создании комиссии по подготовке к эвакуации жителей города в случае вторжения России на Украину. По его словам, также создана система управления территориальной обороной украинской столицы, и планируется открыть там второй рекрутинговый центр. Он отметил, что ежедневно более 100 киевлян заявляют о желании присоединиться к обороне города.

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